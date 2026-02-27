26日に大谷翔平と鈴木誠也が会見

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が26日、バンテリンドームで行われた侍ジャパンの練習に合流した。来月開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、キャッチボールやチューブトレーニングを行った。練習後には鈴木誠也外野手（カブス）と会見。何度も笑いが起きた約12分は、ファンの間でも話題となっている。

大谷が質問に先に回答すると、鈴木が「一緒です」と答え報道陣の笑いを誘えば、「彼の後、喋りづらいっす」との鈴木のつぶやきには、大谷が笑みを浮かべるシーンもあった。

鈴木が「彼ならやってくれると信じている」と大谷主催の決起集会を期待すると、「美味しいご飯を食べに行くわけではない。野球をしに行く、勝ちに行く大会。まずは野球に集中して頑張るべき」と大谷。鈴木は「なんかすみません」と頭を下げるなど、軽妙なやり取りが繰り広げられた。

X上のファンにも笑撃が広がる。「この会見まじでおもろすぎやろwwwwwww」「大谷さんと誠也の記者会見をみて 誠也が誠也のままで笑った！笑」「鈴木誠也って面白いね 大谷翔平との記者会見見てわろた！」「大谷サンが侍ジャパンに合流。誠也との爆笑会見最高でした（笑）」「相変わらず笑わせてくれる誠也」などの声が並んでいた。



