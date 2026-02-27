ハイデイ日高は3月27日から、関東を中心に展開する熱烈中華食堂日高屋で新キャンペーン「Wハイボール祭」を開催する。期間中は「陸ハイボール」を通常価格税込340円のところ320円、「ドラゴンハイボール」を通常価格330円のところ310円で販売する。「Wハイボール祭」は初の試み。対象店舗は全店舗(一部店舗を除く)で、4月下旬までの実施を予定している。また、キャンペーン開催に合わせ、同じく3月27日から4つの新メニュー「サク旨