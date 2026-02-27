【食蜂操祈 ネグリジェ Ver.】 予約期間：2月27日～4月29日 8月 発売予定 価格：21,780円 海外のホビーメーカー「Solarain」は、フィギュア「食蜂操祈 ネグリジェ Ver.」を8月に発売する。予約期間は4月29日まで。価格は21,780円。 本製品は、アニメ「とある科学の超電磁砲T」より、常磐台中学に通う学園都市第五位の超能力者「食蜂操祈