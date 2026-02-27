【食蜂操祈 ネグリジェ Ver.】 予約期間：2月27日～4月29日 8月 発売予定 価格：21,780円

海外のホビーメーカー「Solarain」は、フィギュア「食蜂操祈 ネグリジェ Ver.」を8月に発売する。予約期間は4月29日まで。価格は21,780円。

本製品は、アニメ「とある科学の超電磁砲T」より、常磐台中学に通う学園都市第五位の超能力者「食蜂操祈」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

淡いピンク色のネグリジェに蜘蛛の巣の模様をあしらい、特徴的なキラキラ目はもちろん、いたずらっぽく舌を出した表情＆ピースポーズを可愛らしく立体化している。

蜂蜜色の髪は柔らかく流れるように造形され、手袋やストッキングには蜘蛛の巣の模様が施されており、繊細なレース表現や自然なフィット感のある造形によって、細部まで丁寧に作り込まれた仕上がりとなっている。

また「寝ぼけ顔＆のびポーズ」の差し替えパーツが付属しており、茶目っ気あふれる笑みから、無防備に見える寝ぼけ顔まで、ギャップを存分に楽しむことができるほか、同じ服装のぬいぐるみがセットになった「食蜂操祈 ネグリジェ Ver. フィギュア＆ぬいぐるみセット」なども用意されている。

「食蜂操祈 ネグリジェ Ver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約151mm

(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T

※画像はイメージです。

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。