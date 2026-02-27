日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー(30)が26日、自身のインスタグラムを更新し、身長が伸びていたことを公表した。 【写真】意外と長身日テレ女性アナ軍団で並ぶと… デジタル測定器の画像を掲載。「きちんと身長測定をしてみた結果、164cmでした!!」と報告した。数字は「1.643」となっており、メートル表示とみられる。 “誤差の範囲”という可能性もあるが「やった、ちょっと伸びてた!!!嬉しい。」と素