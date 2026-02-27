ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスが大幅安で３日続落している。２６日の取引終了後に、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を９７９８億円から９６４０億円（前期比１８．８％増）へ、営業利益を１１０億円から４０億円（同３３．１％減）へ、最終損益を１２億円の黒字から４２億円の赤字（前期８億１０００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。 いなげや