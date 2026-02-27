ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス<3222.T>が大幅安で３日続落している。２６日の取引終了後に、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を９７９８億円から９６４０億円（前期比１８．８％増）へ、営業利益を１１０億円から４０億円（同３３．１％減）へ、最終損益を１２億円の黒字から４２億円の赤字（前期８億１０００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。



いなげやの統合効果や既存店の客数増加により売上高は前年実績を上回るものの、商品単価の上昇に伴い顧客１人当たりの購買点数が減少したことから、計画未達となるという。また、原材料やエネルギー価格の上昇及び競争激化に対応するため、加工食品を中心に価格据え置きなどの施策を継続した結果、売上総利益率が想定を下回ったことや、労務費・光熱費・物流費など販売費及び一般管理費の増加が続いたことも影響。更に、減損損失の計上なども最終損益の悪化につながった。



出所：MINKABU PRESS