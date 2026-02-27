地元の米カリフォルニア州オークランドミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで、アリサ・リウ（米国）が団体＆女子で2冠を達成した。地元の米カリフォルニア州オークランドには、快挙を祝う巨大看板も登場した。可憐な舞で世界中のフィギュアファンを虜にしたリウ。団体戦と個人戦で2冠という快挙に、地元は祝賀ムードに包まれている。米カリフォルニア州地元局「ABC7ニュース・ベイエリア」公式YouTubeチャンネルで