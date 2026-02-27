大谷が来た！輝が燃えた！ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇を目指す侍ジャパンは26日、きょう27日から始まる「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合・中日2連戦（バンテリンドーム）を前に、全体練習を行った。この日から大谷翔平投手（31）がチームに合流。かねて大谷に憧れを抱く佐藤輝明内野手（26）は「世界一の打者」の参戦にいっそう奮起したのか、フリー打撃では新設されたホームランウイングを必要