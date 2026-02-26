高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2026の概要が発表された日本サッカー協会（JFA）は2月25日、高校年代最高峰のリーグ戦「高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2026」の概要を発表した。大会は4月4日、5日に幕を開け、12月まで約7か月にわたる熱戦が繰り広げられる。1990年度に始まった本大会は、2011年度から現在のリーグ形式へと移行。16年目を迎える今季も、EASTとWESTに12チームずつ分かれた計24チームが、ホ