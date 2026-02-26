けさ、滋賀県東近江市で、傷害事件の容疑者を逮捕しようとした警察官が、容疑者の男にドライバーのようなもので刺されました。容疑者はさきほど確保されたということです。警察によりますときょう午前8時半ごろ、警察官が傷害事件の容疑者として増倉順二（ますくら・じゅんじ）容疑者（53）を逮捕しようと東近江市五個荘簗瀬町の自宅を訪ねました。すると、増倉容疑者は、警察官の腕をドライバーのようなもので刺し茶色の軽自動車