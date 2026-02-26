・デルタフライが続急騰、ＤＦＰ－１０９１７の条件付き新薬承認申請でＦＤＡと協議予定 ・ＮＥＣは赤三兵で底入れ反騰の緒に就く、アンソロピック・ショック連れ安も逆回転局面に ・ヒビノが高値更新、業務用音響・映像・照明機器の販売施工を行うアセントを子会社化へ ・ウネリーが大幅続伸、ＧｕｍＧｕｍと連携し来店計測可能なコンテキスト広告を展開 ・サンフロ不が昨年来高値圏で売り物こなす、伊藤忠との資