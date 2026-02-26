・デルタフライが続急騰、ＤＦＰ－１０９１７の条件付き新薬承認申請でＦＤＡと協議予定

・ＮＥＣは赤三兵で底入れ反騰の緒に就く、アンソロピック・ショック連れ安も逆回転局面に

・ヒビノが高値更新、業務用音響・映像・照明機器の販売施工を行うアセントを子会社化へ

・ウネリーが大幅続伸、ＧｕｍＧｕｍと連携し来店計測可能なコンテキスト広告を展開

・サンフロ不が昨年来高値圏で売り物こなす、伊藤忠との資本・業務提携を材料視

・ＪＸ金属が新値追い、邦チタの完全子会社化を実施し半導体事業を加速

・東鉄工が上場来高値更新、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

・サスメドが大幅続伸、あすか製薬との共同研究開発でマイルストン達成

・アドテストはついに上場来高値更新、エヌビディア好決算と米半導体株高が追い風に

・窪田製薬ＨＤが高い、仏社とのライセンス契約の協議状況を開示



