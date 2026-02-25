2026年2月17日から2月18日まで、パーフェクト・ワールド・トーキョーにて「ボンボンドロップシール」の抽選予約受付が実施されました。対象はディズニーデザインを中心とした人気ラインナップで、入荷数が限られるため抽選販売での案内です。当選発表は2月20日、当選後の注文猶予は48時間という短期スケジュールで進行しました。 パーフェクト・ワールド・トーキョー「ボンボンドロップシール抽選予約受付」 応募