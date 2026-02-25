【モデルプレス＝2026/02/25】Aぇ! groupの小島健が、2月27日発売の「BACKSTAGE PASS」（シンコーミュージック・エンタテイメント）4月号の表紙に登場。また、7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が本誌に初登場する。【写真】HANA、1stアルバム引っ提げ「BACKSTAGE PASS」初登場◆小島健「BACKSTAGE PASS」表紙登場表紙には、2月25日に2ndアルバム『Runway』をリリースするAぇ! groupから小島が登場。同グループのリーダーを務め