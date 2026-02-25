Aぇ! group小島健、15,000字超えインタビューでグループへの想い＆ファンの絆語る HANAは本誌初登場【BACKSTAGE PASS】
【モデルプレス＝2026/02/25】Aぇ! groupの小島健が、2月27日発売の「BACKSTAGE PASS」（シンコーミュージック・エンタテイメント）4月号の表紙に登場。また、7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が本誌に初登場する。
【写真】HANA、1stアルバム引っ提げ「BACKSTAGE PASS」初登場
表紙には、2月25日に2ndアルバム『Runway』をリリースするAぇ! groupから小島が登場。同グループのリーダーを務める小島が、新作アルバムを軸にしながら、グループへの想いとファンの絆について語った。15,000字超えの濃厚なロングインタビュー、クール＋カラフルの対照的な2スタイルでの撮り下ろしショットの数々が掲載される表紙巻頭特集となっている。
バックカバーには、2月25日にリリースされる1stアルバム『HANA』を引っ提げ、HANAが本誌初登場。2025年のデビューから快進撃を続けるグループの今と、1stアルバムの収録曲について掘り下げる。全員でのロングインタビュー、和気あいあいのテーマコラム、個々の素顔を探るキーワードQ＆Aが掲載される巻末特集となっている。
そのほか、NEWSの加藤シゲアキがファシリテーターを務める音楽イベント『S-POP LIVE』。3月21日・22日に開催を控える同イベントの第2弾について、そして本人と音楽の関係性について、じっくりと語る。また、sumikaが『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の主題歌として書き下ろした「Honto」をリリース。『ドラえもん』とsumikaの幸せな出会いから生まれたこの曲について、3人にインタビュー。さらに、FANTASTICS、M!LK、SUPER★DRAGON、WATWING、牧島輝、LIL LEAGUE、UNISON SQUARE GARDEN、TenTwenty、ナオト・インティライミ、TOOBOE、Makiを特集。好評連載中のソナーポケット『そんなポケット』に加え、アーティストの愛するペットを紹介する連載『YOUR PET SHOW』には池田彪馬（SUPER★DRAGON）が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆小島健「BACKSTAGE PASS」表紙登場
◆HANA、バックカバー＆巻末特集に登場
