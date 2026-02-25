ロッテ（東京都新宿区）が、チルドデザート「生 チョコパイ」シリーズ初の和スイーツ「生 チョコパイ＜桔梗信玄きな粉黒蜜＞」を3月1日に新発売します。【画像】やば…おいしそ！コチラが桔梗屋監修・「きな粉黒蜜」味の「生 チョコパイ」です！クリームたっぷり！！同商品は、「桔梗信玄餅」で有名な桔梗屋（山梨県笛吹市）とのコラボレーション。ロッテと桔梗屋のコラボは、2023年1月発売の「雪見だいふく×桔梗信玄餅」