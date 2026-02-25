お値段は「数千万円」とも2026年2月24日、メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手がアリゾナ州フェニックスから、羽田空港へと到着したと大きく報じられました。3月に開催の「WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）」にともなったもので、帰国にはビジネスジェットのチャーター便が用いられたと報じられています。この機体はどのようなものなのでしょうか。【写真】えっ…これが 「世界一豪華なビジネスジェット」驚愕の