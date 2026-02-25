街中を悠然と歩く野生のサル。25日、鹿児島市の天文館付近で撮影された映像です。鹿児島市には24日からサルの目撃情報が相次いで寄せられています。鹿児島市の高麗橋の欄干にちょこんと座る野生のサル。山之口町でも通りを落ち着いた様子で歩く姿が撮影されていました。（永田莉紗アナウンサー）「サルが目撃されたのはこちらの山之口町の通りです。近くには病院や飲食店があります。サルはこの道を歩いて、天文館、