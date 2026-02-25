街中を悠然と歩く野生のサル。25日、鹿児島市の天文館付近で撮影された映像です。



鹿児島市には24日からサルの目撃情報が相次いで寄せられています。



鹿児島市の高麗橋の欄干にちょこんと座る野生のサル。



山之口町でも通りを落ち着いた様子で歩く姿が撮影されていました。



（永田莉紗アナウンサー）

「サルが目撃されたのはこちらの山之口町の通りです。近くには病院や飲食店があります。サルはこの道を歩いて、天文館、文化通りの方向へ歩いて行ったとみられます」





天文館付近に出没した野生のサル。鹿児島市には、24日から目撃情報が寄せられています。最初の情報は24日の午前9時、坂之上1丁目で。その後、谷山方面や桜ヶ丘、宇宿でも目撃したという情報が寄せられました。最後は午後7時半前に南新町で目撃されたということです。そして25日。午前8時15分に郡元1丁目で目撃情報が。その後、鴨池や荒田、天文館にも出没し、午後3時半過ぎには城西中学校の倉庫の上で目撃されました。2日間で21件の目撃情報が寄せられています。今のところ被害の情報は入っていないということです。こちらは25日午前9時半過ぎに加治屋町で撮影された映像です。歩道を歩いて来たサルは、マンションの敷地内に止まっている車の上に乗り、姿が見えなくなりました。動画を撮影した男性に話を聞くと。（サルを目撃した寺嶋 一真さん）「薬局の下からサルと後ろに学生が3人歩いて来て、歩道をずっと歩いてきて、マンションに入って、そこに車が止まっていたが、車の上を乗り越えてマンションとマンションの間のブロック塀の間を奥に入って行った。威嚇する様子もなく、普通に自分の世界に入って歩いていた」鹿児島市は野生のサルに遭遇した時は目を合わせたり刺激したりしないよう呼びかけています。