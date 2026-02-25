大分県内の3つの自治体でホームページが、25日昼過ぎから接続できない状態になっていて、システムを管理する愛媛県の会社が復旧を急いでいます。 【写真を見る】大分県内3市のホームページが閲覧不能に管理会社でシステム障害、全国の自治体で相次ぐ復旧のめど立たず 津久見市によりますと、25日午後0時半すぎ、職員が市のホームページが見られなくなっていることに気づきました。管理