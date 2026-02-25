岡山イノベーションベース／黒川聖馬 代表理事 岡山県の起業家の成長を後押しする団体が設立されました。 設立されたのは、「岡山イノベーションベース」です。 岡山での企業家らの成長を支援することで地域を活性化しようと、県内出身の起業家7人が立ち上げました。 5年間で年商1億円の企業を20社生み出すことや、新たに150人以上の雇用の促進を目標に掲げています。 岡山イノベ&#