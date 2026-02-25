毎週末大ヒット映画を楽しめる3月のディズニー・チャンネル「ムービー・ウィークエンド」のラインナップが公開！『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』をチャンネル初放送でお届けするほか、ファンタジー超大作『オズ はじまりの戦い』など心躍るプレミアな映画を毎週お贈りする。さらに3月20日（金・祝）の春分の日には、家族みんなで楽しめるイチオシ映画をたっぷりお届けする特別編成「春分の日スペシャル!ディズニー映画