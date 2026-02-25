『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』ほか人気作がディズニー・チャンネル初放送

毎週末大ヒット映画を楽しめる3月のディズニー・チャンネル「ムービー・ウィークエンド」のラインナップが公開！

『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』をチャンネル初放送でお届けするほか、ファンタジー超大作『オズ はじまりの戦い』など心躍るプレミアな映画を毎週お贈りする。

さらに3月20日（金・祝）の春分の日には、家族みんなで楽しめるイチオシ映画をたっぷりお届けする特別編成「春分の日スペシャル!ディズニー映画特集」を放送！ 心温まる感動映画『プーと大人になった僕』（チャンネル初放送）や『ジャングル・クルーズ』『ホーンテッドマンション』『ダンボ』（実写版）といった人気作を連続放送！

『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』【チャンネル初放送】

〈放送日〉3月14日（土）22：00〜24：35（チャンネル初放送）

〈再放送〉3月15日（日）20：00〜22：35

人類を守るために戦ってきたアベンジャーズの活躍は、ついに世界規模へと広がる。しかし、その力の大きさゆえにヒーローたちは新たな選択を迫られることに。国際的な管理体制をめぐって、トニー・スタークとスティーブ・ロジャースの意見は対立し、チームの中に緊張が走る。仲間を信じたい想いと責任を果たそうとする正義がぶつかり合い、アベンジャーズはこれまでにない岐路に立たされていく。ヒーロー同士が“何を選ぶのか”が試される、シリーズ屈指のドラマと迫力が詰まった一作だ。

『オズ はじまりの戦い』

〈放送日〉3月22日（日）20：00〜22：15

〈再放送〉3月23日（月）13：00〜15：15



「偉大な男」になることを夢見る手品師オズは、迷い込んだ魔法の国オズで美しい魔女の姉妹と出会い、その名前から予言に残る《伝説の魔法使い》だと誤解されてしまう。彼女たちから、邪悪な南の魔女を倒してほしいと依頼されたオズは、財宝や名声に目がくらみ、戦いを決意するが…。邪悪な魔女とは何者なのか?謎に包まれたオズの知られざる過去が、今初めて明かされる―。サム・ライミ監督が躍動感あふれる空前の映像美と豪華キャストでオズと魔女たちの戦いを描いたファンタジー・アドベンチャー超大作。

『プーと大人になった僕』【チャンネル初放送】

〈放送日〉3月20日（金・祝）17：00〜19：00（チャンネル初放送）

〈再放送〉3月21日（土）12：00〜14：00

「くまのプーさん」を実写映画化した心温まる物語。子どもの頃にプーや仲間たちと過ごした時間から長い年月が経ち、大人になったクリストファー・ロビンは、仕事や責任に追われる日々の中で、大切なものを見失いかけている。そんな彼の前に、ある日ふらりとプーが現れる。“100エーカーの森”からやってきた親友との再会は、忙しさの中で置き去りにしてきた気持ちをそっと思い出させてくれる。ユアン・マクレガー演じるクリストファー・ロビンとプーのやさしい言葉が心に寄り添う春の休日にぴったりの感動作。

『ジャングル・クルーズ』

〈放送日〉3月20日（金・祝）11：00〜13：15

ディズニーランドの人気アトラクションから生まれた、スリルと興奮に満ちたライブアクション超大作！ アマゾンに伝わる《不老不死の花》を求め、観光客相手のクルーズ船の船長フランクと、ワケありの女性博士リリーは、謎に包まれたジャングルの奥地へと踏み込む。待ち受けるのは、伝説の秘宝を狙う追跡者との壮大な争奪戦、そして二人を揺るがす衝撃の真実。危険とユーモアが入り混じるジャングルで、彼らの冒険は思いもよらぬ方向へ加速していく！

『ホーンテッドマンション』

〈放送日〉3月20日（金・祝）13：15〜15：00

新生活のため、医師である母親と9歳の息子はニューオーリンズにある壮大だがどこか不気味な館へ引っ越してくる。しかし、この館は“何か”がおかしい。2人の想像をはるかに超える不可解な現象が次々と起こり、ついに館の謎を解くため、クセの強い4人のエキスパートに助けを求めることに。だが彼らもまたワケアリの面々。館に住みつく999人の奇妙なゴーストたち、仕掛けられた数々のトリック、不気味な体験の連続の中で、彼らはやがてこの館に隠された悲劇的な真実へと辿り着いていく…。

『ダンボ』（実写版）

〈放送日〉3月20日（金・祝）15：00〜17：00

〈再放送〉3月21日（土）10：00〜12：00

アニメーションの名作をもとに、ディズニーとティム・バートン監督が新たに紡ぐ「ダンボ」の物語。大きすぎる耳を持つ子象・ダンボは、サーカス団で生まれながらも母と引き離されてしまう。失意の中、彼を支えるのはサーカス団の家族たち。彼らの助けを受け、ダンボは空を飛ぶという奇跡の力で運命を切り開こうとする。自分のため、母に会うため、そして大切な仲間を救うため、ダンボは小さな体で大きな勇気を振り絞る。ひとつの勇気が世界を動かす、感動のファンタジー・アドベンチャー！

