ふるさと納税を利用すると、「寄附金受領証明書」を発行してもらえます。この書類は、ふるさと納税の利用を証明する書類であり、所得税や住民税の税額控除を受けるために必要です。 今回のケースでは受領証明書を紛失してしまっているようですが、そのままでは、税額控除の適用が受けられなくなるおそれがあります。そこで本記事では、受領証明書をなくした場合に必要な手続きについて、概要と詳細を解説します。