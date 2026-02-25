ミラノ・コルティナ五輪での熱戦を終えたスピードスケートの郄木美帆選手がインタビューに応じ、試合直後に自身が語った言葉についての真意を明かしました。郄木選手はこれまでバンクーバー五輪(2010年)、平昌五輪(2018年)、北京五輪(2022年)、ミラノ・コルティナ五輪(2026)と4大会に出場し、短距離から中距離まで合計10個のメダルを獲得。世界選手権では日本勢歴代最多の35勝を飾るなど長く世界最高峰の実力を発揮し