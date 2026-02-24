犬が喜ぶ撫で方4選 犬を撫でる際、ただ漫然と手を動かしていませんか？実は、犬にも撫でられてうれしい場所や気持ちいいと感じる撫で方があります。ここでは、犬に喜んでもらえる撫で方のポイントを4つ紹介します。 1. 犬が気持ちいいと感じる場所を撫でる 犬には撫でられて気持ちいい場所があります。一般的に、耳の付け根や首まわり、顎の下などは、多くの犬がうっとりとするポイントです。背中から腰にかけてのラインも、