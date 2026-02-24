犬が喜ぶ撫で方4選

犬を撫でる際、ただ漫然と手を動かしていませんか？実は、犬にも撫でられてうれしい場所や気持ちいいと感じる撫で方があります。ここでは、犬に喜んでもらえる撫で方のポイントを4つ紹介します。

1. 犬が気持ちいいと感じる場所を撫でる

犬には撫でられて気持ちいい場所があります。一般的に、耳の付け根や首まわり、顎の下などは、多くの犬がうっとりとするポイントです。背中から腰にかけてのラインも、気持ちが良いと感じる犬が多いと言われています。

犬が気持ちが良いと感じているときは、耳を伏せて、目を細めたり身を委ねたりといった様子が見られます。

ただし、気持ちの良い場所は個体差があるため、愛犬の様子を確認しながらうっとりするポイントを探してあげてくださいね。

2. いきなり頭の上に手を出さない

犬は、死角になる頭の上から急に手が出てくると、威圧感や恐怖を感じてしまいます。これは犬の防衛本能によるものです。仲の良い飼い主さんであっても、真上から手を振り下ろすと身構えられてしまう場合があります。

犬を撫でる際は、視界に入る低い位置からゆっくりと手を差し出し、顎の下や耳の後ろなどから撫でるようにしましょう。

撫でる前に、自分の手のニオイを嗅がせることで、犬がより安心してリラックスした状態で撫でられるようになります。

3. アイコンタクトや声掛けをして撫でる

犬を撫でる際には、アイコンタクトをおすすめします。犬にとって目を見つめることは攻撃的な意味を持つ場合もありますが、親しい間柄であれば安心につながります。また、見つめ合うことで幸せホルモンと呼ばれるオキシトシンの分泌が促され、幸福を感じやすくなります。

さらに、優しいトーンで「いい子だね」「大好きだよ」などのポジティブな言葉をかけてあげるのも良いでしょう。

ただし、飼い主さん以外の人がじっと犬の目を見つめていると、緊張してしまうことがあります。慣れていない犬を撫でるときは、あまり目を見つめないようにする配慮が必要です。

4.毛並みに沿って優しく撫でる

撫でるときは、毛の流れに逆らわず、毛並みに沿ってゆっくりと手を動かしましょう。毛並みに逆らって撫でると、皮膚が引っ張られたり不快な刺激になったりして、犬が嫌がってしまう可能性があります。

ポイントは、手のひら全体を使い、力加減はやさしめにして、マッサージをするような感覚で一定の速さで撫でることです。特にリラックスさせたい場面では、ゆっくりとした動作を意識しましょう。

力を入れて撫でると、犬を興奮させたり、皮膚に負担をかけたりする場合があるため注意が必要です。

愛犬を喜ばせる接し方とタイミングとは

犬を撫でるタイミングは、犬が自分から甘えてきたときや、リラックスして休んでいるときが最適です。逆に、犬が何かに熱中しているときや、眠りにつこうとしているときに無理やり触るのは避けましょう。ブラッシングの延長で撫でるのもおすすめです。

また、犬は人間の緊張やイライラを敏感に感じ取るため、飼い主さんがリラックスしていることも重要です。飼い主さんがイライラしている状態では、犬は不安になり、落ち着くことができません。

まとめ

犬にとって心地よい撫で方を理解することは、飼い主さんと犬との絆をより深めることにもつながります。適切な場所を、適切な方法で、そして適切なタイミングで撫でることで、犬は飼い主さんに対して強い安心感を抱くようになるでしょう。

また、撫でる際は、ただ漠然と手を動かすのではなく、愛犬が本当に気持ちいいと感じる場所や、幸せを感じる瞬間を見つけてあげることも大切です。