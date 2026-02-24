日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月24日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 15230( 15219) 6月限 147( 147) TOPIX先物 3月限 15719( 15719) 6月限25(25) 日経225ミニ 3月限380232(38023