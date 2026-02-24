　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月24日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 15230(　 15219)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 147(　　 147)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 15719(　 15719)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　25(　　　25)
日経225ミニ　 　 3月限　　　380232(　380232)
　　　　　 　 　 4月限　　　　4068(　　4068)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　69(　　　69)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5432(　　5432)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 123(　　 123)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12678(　 12678)
日経225ミニ　 　 3月限　　　148916(　148916)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1943(　　1943)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　82(　　　82)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 3(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 300(　　 300)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1329(　　1329)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2484(　　1242)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5620(　　5108)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　8320(　　8292)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 881(　　 879)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3583(　　3583)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 13232(　 13232)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　38(　　　38)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 9(　　　 9)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 282(　　 282)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 924(　　 924)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　10(　　　 0)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6547(　　6547)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　21(　　　21)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8030(　　8030)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 86569(　 86569)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2876(　　2876)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 167(　　 164)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 327(　　 325)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 263(　　 237)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1099(　　1099)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　36(　　　36)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 283(　　 278)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　35(　　　35)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 806(　　 806)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2030(　　2030)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 238(　　 238)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　10(　　　10)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

