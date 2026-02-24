外国証券 先物取引高情報まとめ（2月24日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月24日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 15230( 15219)
6月限 147( 147)
TOPIX先物 3月限 15719( 15719)
6月限 25( 25)
日経225ミニ 3月限 380232( 380232)
4月限 4068( 4068)
5月限 69( 69)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5432( 5432)
6月限 123( 123)
TOPIX先物 3月限 12678( 12678)
日経225ミニ 3月限 148916( 148916)
4月限 1943( 1943)
5月限 82( 82)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3( 0)
TOPIX先物 3月限 300( 300)
日経225ミニ 3月限 1329( 1329)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2484( 1242)
TOPIX先物 3月限 5620( 5108)
日経225ミニ 3月限 8320( 8292)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 881( 879)
TOPIX先物 3月限 3583( 3583)
日経225ミニ 3月限 13232( 13232)
4月限 38( 38)
5月限 9( 9)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 282( 282)
TOPIX先物 3月限 924( 924)
日経225ミニ 3月限 10( 0)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6547( 6547)
6月限 21( 21)
TOPIX先物 3月限 8030( 8030)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 86569( 86569)
4月限 2876( 2876)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 167( 164)
TOPIX先物 3月限 327( 325)
6月限 9( 9)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 263( 237)
TOPIX先物 3月限 1099( 1099)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 36( 36)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 283( 278)
6月限 35( 35)
TOPIX先物 3月限 806( 806)
日経225ミニ 3月限 2030( 2030)
4月限 238( 238)
5月限 10( 10)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
