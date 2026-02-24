【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『星野源と松重豊のおともだち』が、3月4・5日にNHK総合で放送される。 ■禅を世界に紹介した仏教哲学者・鈴木大拙の名を冠した施設へ 星野源と松重豊。音楽好きという共通点でつながったふたりが、“おともだち”として旅をしながら、その場所で流れる音楽に一緒に耳を澄ませるこの番組。音楽好きな“おともだち”ふたりの旅も、いよいよフィナーレ。最終回となる今回は、金沢・