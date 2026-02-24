『星野源と松重豊のおともだち』最終回は金沢・能登へ！「食べることと音楽は、同じくらい大事」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『星野源と松重豊のおともだち』が、3月4・5日にNHK総合で放送される。

■禅を世界に紹介した仏教哲学者・鈴木大拙の名を冠した施設へ

星野源と松重豊。音楽好きという共通点でつながったふたりが、“おともだち”として旅をしながら、その場所で流れる音楽に一緒に耳を澄ませるこの番組。音楽好きな“おともだち”ふたりの旅も、いよいよフィナーレ。最終回となる今回は、金沢・能登編をオンエア。

金沢では、禅を世界に紹介した仏教哲学者・鈴木大拙の名を冠した施設へ。水と光に包まれた静かな建築のなかで、来館者がゆっくりと“考える時間”を持てるこの場所。にぎやかな観光地とは少し違う、心を落ち着けて、自分の内側に目を向ける空間だ。

そこでふたりが聴くのは、“音を鳴らさない”という発想の曲。演奏されるのは、実はその場にある音。雨音や足音、遠くの気配。耳を澄ますことで、世界が少し違って聞こえてくる。そんな体験から旅が始まる。

夜は、焼き鳥店、そしてスナックへ。ネオソウルや R＆Bを流しながら、「まだあまり知られていないけれど、すごくいい音楽」を語り合い、好きな音楽を見つける喜びをふたりがまっすぐに共有する。

■2日目はのと鉄道で能登へ

翌日は、のと鉄道で能登へ。雪景色の車窓と重なる名曲たち。列車の揺れと音楽が心地よく重なる、ちょっと特別な時間。

そして、震災を経た穴水へ。再び訪れたちゃんこ店で鍋を囲みながら、「食べることと音楽は、同じくらい大事」と語るふたり。あたたかい湯気とともに、言葉もやわらぐ。

旅の最後は喫茶店、これまで巡ってきた場所を振り返りながら、それぞれが“友”へ向けた一曲を選ぶ。

『星野源と松重豊のおともだち』金沢編は3月4日、能登編は3月5日のそれぞれ23時から放送。静かな金沢、あたたかい能登。音楽と友だちがつなぐ、2夜連続の最終回をお見逃しなく。

■番組情報

NHK総合『星野源と松重豊のおともだち』

金沢編：03/04（水）23:00～23:30

能登編：03/05（木）23:00～23:30

