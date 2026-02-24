24日の日経平均株価は前週末比495.39円（0.87％）高の5万7321.09円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1043、値下がりは505、変わらずは44と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を306.18円押し上げ。次いでフジクラ が76.54円、イビデン が48.60円、東エレク が42.12円、信越化 が30.08円と続いた。 マイナス寄与度は186.92