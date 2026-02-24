24日の日経平均株価は前週末比495.39円（0.87％）高の5万7321.09円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1043、値下がりは505、変わらずは44と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を306.18円押し上げ。次いでフジクラ <5803>が76.54円、イビデン <4062>が48.60円、東エレク <8035>が42.12円、信越化 <4063>が30.08円と続いた。



マイナス寄与度は186.92円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、トレンド <4704>が26.14円、ベイカレント <6532>が20.69円、リクルート <6098>が12.13円、コナミＧ <9766>が12.03円と並んだ。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、精密機器、繊維製品が続いた。値下がり上位には情報・通信業、銀行業、証券・商品が並んだ。



株探ニュース

