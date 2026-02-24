トレンドマイクロは急落。昨年来安値を更新した。有力ＡＩベンチャーの米アンソロピックによる１月の新技術公開をきっかけに、日米株式市場では既存のソフトウェアやＩＴサービスが近い将来ＡＩに代替されるとの懸念が台頭。関連銘柄に幅広く売り圧力が強まっている。こうしたなか、直近ではアンソロピックがセキュリティー関連の新ツールを発表し、これを受けて米国株市場でセキュリティーソフト