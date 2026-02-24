2025年7月26日に生まれ、放置されていたところから人工哺育で育った、市川市動植物園のニホンザル「パンチ」。通称「オランママ」と呼ばれるオラウータンのぬいぐるみを母親代わりに育ったパンチは、サル山に戻った今も、オランママを手放しません。その様子がSNSを通して世界中で話題になると、なんと、オランママの出身地(?)イケアが反応。たくさんのぬいぐるみを手に来園したようです。*🐵*――――――――――*㈝