広島県東広島市で起きた殺人事件から2月23日で1週間です。犯人は捕まっておらず、住民からは不安の声が上がっています。■廣原汐音リポート「祝日のきょうも住宅街は静けさに包まれています。現場周辺は広い範囲で規制線が張られていて、今日も警察による現場検証が行われています。」この事件は2月16日東広島市の住宅で火事が発生し住人の川本健一さんが首を刃物で複数回刺され殺害されているのが見つかったものです。事件