【モデルプレス＝2026/02/23】日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（アナザースカイ／毎週土曜23時〜）の公式SNSが、2月22日に更新された。俳優・坂東龍汰が米ニューヨークを訪れた様子が公開され、反響を呼んでいる。【写真】28歳ニューヨーク生まれ俳優「そっくり」イケメン父顔出し◆坂東龍汰、イケメン父との2ショット公開投稿には「ニューヨークを訪れたのは、俳優の ＃坂東龍汰 さんでした」「2歳になる前ま