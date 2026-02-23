坂東龍汰、父親顔出し2ショット公開「お父さんイケメン」「そっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/02/23】日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（アナザースカイ／毎週土曜23時〜）の公式SNSが、2月22日に更新された。俳優・坂東龍汰が米ニューヨークを訪れた様子が公開され、反響を呼んでいる。
【写真】28歳ニューヨーク生まれ俳優「そっくり」イケメン父顔出し
投稿には「ニューヨークを訪れたのは、俳優の ＃坂東龍汰 さんでした」「2歳になる前までこの地で過ごし、その後北海道へ移住したという坂東さん。ロケには坂東さんのお父様も同行し、生まれた病院や当時住んでいた家など、思い出の場所を巡りました」とつづられている。雪が積もるニューヨークの街並みを背景に、サングラス姿でクールに決めた父親と坂東が仲良く並んでピースサインをする親子ショットを公開している。
また、同日には同番組の公式X（旧Twitter）も更新され、街中で幼少期の坂東と思われる子供の写った写真を持った2人が並んでいる様子や、坂東が父親とのセルフィーを楽しんでいる姿が披露されている。坂東は28日放送の同番組に出演予定である。
この投稿には「お父さんイケメン」「そっくり」「かっこいい親子」「仲の良さが伝わる」「エモい」「ルーツを辿る旅いいですね」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆坂東龍汰、イケメン父との2ショット公開
◆坂東龍汰の投稿に反響
