【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLE初の単行本『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』の2月28日の発売に向け、2月23日より3月1日までの期間、東京・渋谷にて大型パネル＆デジタルサイネージの掲出が実施されることが発表された。 ■東京・渋谷「シブハコビジョン」（改札内）と「しぶにしデッキシート」にて掲出 東京メトロ銀座線渋谷駅3Fホーム「シブハコビジョン」