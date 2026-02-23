ÂÔË¾¤Î½é¥´¡¼¥ë¤À¡£¸½ÃÏ£²·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè23Àá¤Ç¡¢º£Åß¤ËNEC¤«¤é±ö³­·ò¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£³¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±¡Ý£±¤Î¾õ¶·¤Ç65Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿±ö³­¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£71Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÌÔÁ³¤ÈÁö¤ê¹þ¤à¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤Ë¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£ ²ÃÆþ£µ»î¹çÌÜ¤Ç½éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿20