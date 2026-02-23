¡ÖÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¸«»ö¡×¥Ö¥ó¥Ç¥¹½é¥´¡¼¥ë¤Î20ºÐÆüËÜ¿ÍFW¤Ë¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÃÃ²¡ª¡Ö£·Ê¬¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥É¤ËÆ³¤¯¡×
¡¡ÂÔË¾¤Î½é¥´¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ£²·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè23Àá¤Ç¡¢º£Åß¤ËNEC¤«¤é±ö³·ò¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£³¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£±¡Ý£±¤Î¾õ¶·¤Ç65Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿±ö³¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£71Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÌÔÁ³¤ÈÁö¤ê¹þ¤à¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤Ë¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ£µ»î¹çÌÜ¤Ç½éÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿20ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶ÃÃ²¡£¡ØFREIE PRESSE¡Ù¤Ï¡Ö£·Ê¬Á°¤Ë¸òÂå½Ð¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥·¥ª¥¬¥¤¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤ËÆ³¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤ì¤Ð¡¢¡ØNDR¡Ù¤Ï¡Ö¸òÂå½Ð¾ì¤Î¥·¥ª¥¬¥¤¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î¸«»ö¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥à¥é¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤òÅÝ¤ì¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é²¡¤·¹þ¤ó¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÎÃÏ¸µ»æ¡ØDie Augsburger Zeitung¡Ù¤Ï¡ÖÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤È¿·â¤Ç¡¢¥·¥ª¥¬¥¤¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡×¤È´¶Éþ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ì·â¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¡£º£¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
