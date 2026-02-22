フィギュアスケート女子の樋口新葉が２２日、ＮＨＫのミラノ・コルティナ五輪ハイライトに出演。盟友である坂本花織からのサプライズメッセージに涙を流した。樋口は今大会の名場面として、坂本がフリーを滑り終え、涙を流して中野コーチと抱き合う様子に言及。「オリンピックに３大会連続で出場してかけていたと思う。プレッシャーも大きい中、滑り切って、コーチと抱き合っているシーン、ここでいろいろなものから解放された