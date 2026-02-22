東京消防庁によりますと、午後8時25分ごろ、東京・墨田区の東京スカイツリーで、エレベーターが急降下したということです。捜査関係者によりますと、現在エレベーターは地上30メートル付近で緊急停止していて、中に15人から20人ほどが閉じ込められているほか、展望室に600人ほど取り残されているという情報もあります。警視庁と東京消防庁がけが人の有無などについて調べています。