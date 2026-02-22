「King＆Prince」元メンバーで歌手の岩橋玄樹が、17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演し、元巨人の元木大介氏を「えっ息子だったの？鳥肌立ったわ」と仰天させた。 【写真】岩橋玄樹の父の“正体”に元木大介氏仰天！肩を組む2人 幼い頃から元木氏の大ファンだという岩橋が「僕が小学生の時に僕の名前入りで元木選手からサインをもらったことがあって、父親経由で」と振り返った。「父親が、元木さんが現