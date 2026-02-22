「King＆Prince」元メンバーで歌手の岩橋玄樹が、17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」に出演し、元巨人の元木大介氏を「えっ息子だったの？鳥肌立ったわ」と仰天させた。



【写真】岩橋玄樹の父の“正体”に元木大介氏仰天！肩を組む2人

幼い頃から元木氏の大ファンだという岩橋が「僕が小学生の時に僕の名前入りで元木選手からサインをもらったことがあって、父親経由で」と振り返った。「父親が、元木さんが現役時代の時に、ジャイアンツのチームドクターやってたんですよ」とさらりと告白。すると元木氏が「あの岩橋さんの息子なの？鳥肌立った」と驚き声。東京ドームには医師が常駐しているが、普段はトレーナーに相談するため、選手とはあまり話すことはないという。それでも「ケガとか何かあったときや、膝の調子悪いときに動きとかも見てもらう。あの岩橋さんの…ドクターの息子!?まじかよ!鳥肌もんだよ」と再度、驚きの声を上げていた。



「あのお父さんが、アイドルの子を持ってたの？全然わからない」と懐かしむ元木氏。岩橋も「ぼくも本当はお医者さんになる予定だったけど、どこかで方向チェンジしてアイドルになりました」と振り返っていた。



（よろず～ニュース編集部）