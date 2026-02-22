国産スポーツ「冬の時代」ともいえる時代にデビューしたモデルとは2026年からさかのぼること25年前といえば…2001年です。この年に発売された国産スポーツといえば、何があったでしょうか。2001年といえば、1990年代にデビューし、一世を風靡した国産スポーツの多くがモデル末期を迎えた時期でもあります。【画像】超カッコいい！ これが「25年ルール”解禁車”」です！ 画像で見る（45枚）その理由のひとつに、2000年10