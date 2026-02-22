22日の山形県内は高気圧に覆われた影響で各地で気温が上昇しています。山形と酒田では最高気温が16℃と予想され、季節外れの暖かさとなりそうです。山形地方気象台によりますと、22日の山形県内は高気圧に覆われた影響で全域で晴れています。22日朝は各地で冷え込み、県内22の観測地点中18地点で氷点下の気温となりました。一方、その後は気温が上昇。22日午前11時現在の気温は鶴岡市鼠ヶ関で17.7度となっているほか、鶴岡で14.3℃