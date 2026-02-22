女優の小松彩夏が20日、オフィシャルブログを更新。それぞれ抱っこ紐で我が子を抱きかかえる女優の沢井美優とモデルの安座間美優との３ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 2003年〜2004年にかけて放送されたドラマ「美少女戦士セーラームーン」（CBC/TBS系）で共演した沢井、泉里香、北川景子、安座間とは放送後も交流を続けており、毎年メンバーの誕生日などに“戦士会”として集まる様子などをブログ等に投稿し大