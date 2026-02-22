小松彩夏、″戦士会″で我が子を抱っこしたママ３ショット
女優の小松彩夏が20日、オフィシャルブログを更新。それぞれ抱っこ紐で我が子を抱きかかえる女優の沢井美優とモデルの安座間美優との３ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
2003年〜2004年にかけて放送されたドラマ「美少女戦士セーラームーン」（CBC/TBS系）で共演した沢井、泉里香、北川景子、安座間とは放送後も交流を続けており、毎年メンバーの誕生日などに“戦士会”として集まる様子などをブログ等に投稿し大きな話題を呼んでいる。
この日「戦士とちゃんたちと▽」と題してブログを更新すると、愛用しているベビーブランド「Konny（コニー）」の2026年春夏展示会を訪れたことを報告し「沢井と安座間とベビちゃんを連れてみんなで行ってきました」とカジュアルな装いの３人が我が子を抱きかかえながら笑顔を見せる集合ショットを公開。
会場にはパステルカラーを基調とした春夏アイテムがずらりと並び、「春夏はパステルカラーが多くてみているだけでもウキウキ」とコメント。中でも新作のスタイ（よだれかけ）に注目したという小松は「まだまだよだれすごすぎる（赤ん坊の絵文字）なのでコニーのスタイが大活躍しそう」とママの一面ものぞかせた。
カラフルなスタイが並ぶ展示スペースの様子やキッズスペースで赤ちゃん同士が遊ぶ微笑ましい姿についても「仲良く遊んでいる姿が可愛すぎて、こんな日が来るなんてと不思議な気持ちにもなりました」と感慨深げにつづった。
その後は泉も合流。「みんなでワイワイ楽しい時間でした 東京に行くとやりたいことや会いたい人が多すぎていつもバタバタ」としつつ「今度は景ちゃんも集まれたらいいな」と再会を願いながら、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「赤ちゃん抱くと、母親の顔になりますね」「可愛い」「ステキな１日」「素晴らしい」などの声が寄せられている。
